Formigine, ecco la nuova giunta: Parenti sceglie Casolari come vice

Corrado Bizzini (Formigine Città in Movimento), 60 anni, imprenditore in pensione e già presidente dell’associazione della stampa specialistica italiana, è stato assessore durante gli ultimi due mandati Costi. A lui sono state assegnate le deleghe al Commercio, Eventi, Turismo e promozione territoriale, Decoro urbano, Città della longevità.​Giulia Bosi (Formigine Viva), 32 anni, impiegata nell’ambito del fundraising e della predisposizione di bandi, è stata assessore durante l’ultimo mandato Costi. Già presidente di CISV Modena e membro del CdA del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, è consigliere locale di BELC (Building Europe with localcouncilors).

Avrà le seguenti deleghe: Sport, Associazionismo,Politiche giovanili, Fundraising, Europa e relazioni internazionali per Agenda ONU 2030.​​​

Andrea Corradini (PD), 53 anni, giurista d’impresa responsabile dell’ufficio legale di un’associazione di categoria. Nel 2022 è stato eletto capogruppo del PD locale. A Corradini sono state affidate le deleghe all’Urbanistica e manutenzione del territorio e delle frazioni, Sicurezza integrata.

Giorgia Lombardo (AVS), 37 anni è imprenditrice agricola, con una laurea in Scienze naturali. Riceve le seguenti deleghe: Ambiente, Sviluppo e agricoltura sostenibile, Benessere animale, Pari opportunità e Pace.

Giulia Malvolti (Movimento 5 Stelle), 27 anni, ingegnere e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Modena nel settore ambientale. A lei sono state affidate le deleghe alla Mobilità sostenibile e Transizione energetica, Parchi e aree naturalistiche, Partecipazione e digitalizzazione, Legalità.

Armando Pagliani (Formigine al Centro), 64 anni, ingegnere in pensione, è stato assessore durante gli ultimi due mandati Costi.Ricoprirà le deleghe alle Politiche sociali e diritto alla casa, Patrimonio, Protezione civile.

Elisa Parenti si è riservata le seguenti competenze: Lavori pubblici, Piano Urbanistico Generale, Bilancio e partecipate, Personale, Comunicazione e Attività produttive.