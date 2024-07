Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una volta raggiunta la consapevolezza, il sindaco continua a fare ciò che la sua parte politica è abituata a fare: tavoli, convegni, congressi per parlare, parlare, parlare, per finire poi con il non concretizzare nulla. Sarebbe forse bastato un incontro con i principali referenti della tematica e una fattiva ricerca di soluzioni e risorse. Invece si è preferito convocare undici relatori alle 10 di un mercoledì mattina di fine luglio, quando magari chi vive il problema sta lavorando, magari proprio per pagare locazione o mutuo - aggiunge Romani -. L’iniziativa è decisamente estemporanea e inconsistente: giusto per poter dire di aver messo mano a qualcosa nei primi giorni di mandato. Spiace che una tale operazione di facciata venga fatta su un problema grave, che colpisce le fasce fragili: avremmo preferito attendere qualche tempo e ricevere proposte tangibili o risposte utili alla nostra comunità'.