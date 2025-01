Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Truffa oggi ai danni di un anziano cittadino formiginese. E' stato il figlio a presentare denuncia alla locale stazione dei carabinieri.I truffatori si sono presentati a casa della vittima fingendosi falsi addetti commerciali (per la lettura dei contatori o la stipula di contratti di utenze varie) e falsi agenti delle Forze dell’Ordine. Mentre uno distraeva la vittima, l’altro si è spostato all’interno della casa per rubare, facendosi poi consegnare l’oro custodito in cassaforte.