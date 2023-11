Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari di Vignola sono invece intervenuti su richiesta di un cittadino che, trovandosi in giro in centro, notava una persona circolare tranquillamente a bordo della bicicletta di valore a lui rubata un mese prima. La persona fermata si rivelava estranea al furto, dando prova di aver acquistato la bicicletta qualche tempo prima da altro individuo che, dopo una breve serie di accertamenti, veniva identificato dagli operanti: costui non era in possesso di alcun titolo che legittimasse la proprietà della bicicletta, pertanto si procedeva nei suoi confronti a trasmettere una denuncia per ricettazione.La bicicletta è stata restituita all’avente diritto.