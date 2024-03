Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La pattuglia di Polizia Locale si è recata immediatamente sul posto per rintracciare i due veicoli, un motociclo e un go-kart in discrete condizioni.I proprietari, che non si erano ancora accorti del furto, hanno potuto recuperare i mezzi.Afferma la Comandante della Polizia Locale di Formigine Susanna Beltrami: “Anche in questo caso, come capita sempre più frequentemente, la collaborazione dei nostri residenti è stata indispensabile per portare a termine con successo l’operazione'