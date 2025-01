Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Se dobbiamo parlare di salute credo sia necessario che le nostre amministrazioni debbano rivedere il significato sulle pagine della Treccani. Non è così che si tutela la salute dei cittadini invitandoli all’utilizzo di una ciclabile al fianco di una tangenziale dove è dirottato il traffico cittadino e industriale del nostro Comune per raggiungere la Modena-Sassuolo'. A parlare sono i consiglieri comunali di Formigine Valerio Giacobazzi () e Maurizio Prandi.'Quello è il Kilometro della non salute, e ce ne sono tanti di questi percorsi sul nostro territorio. A fianco di una tangenziale che noi avevamo bocciato già in Consiglio Comunale e ancor prima nelle varie Commissioni perché realizzata a ridosso di un quartiere e, dirompente, frazionando un’area agricola.

Si poteva spendere meglio allargando via Ghiarola già provinciale con un intervento modesto e realizzare quell’indispensabile tangenziale di Magreta che da tanto tempo viene promessa dalle varie amministrazioni, di sinistra, che si sono alternate al governo del Comune. Ma torniamo al kilometro della salute, tanto reclamato e promosso dalla nostra Amministrazione tanto da farlo sembrare la soluzione per risolvere i problemi di collegamento pedonale sul territorio. Vedremo quanti la useranno per ossigenarsi dopo una giornata di lavoro, in officina o in ufficio, quali manutenzioni garantiranno la funzionalità e la sicurezza'.'A noi sembra invece sia soltanto un obiettivo che le amministrazioni si erano date già da qualche anno per potersi fregiare di una pergamena da lasciare ai posteri tralasciando l’aspetto della funzionalità e della salute. Quindi tutto sbagliato, la maggior parte delle pedonali sono ricavate a ridosso di vie stradali ampiamente frequentate da automobili e automezzi pesanti - affermano Giacobazzi e Pandi -. Meglio sarebbe se fossero state realizzate utilizzando quei percorsi all’interno di aree agricole utilizzando quegli spazi di separazione delle varie coltivazioni o delle proprietà, le corsie agricole, in dialetto “al caredi” che già vengono ampiamente utilizzate oggi da chi vuole veramente respirare in salute immerso nei profumi della campagna. E sulla pedonale, a ridosso della tangenziale, lasciamoci andare chi la promuove'.