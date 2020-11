'Formigine, il Comune si faccia carico dei costi delle luminarie'

“La realizzazione dell’arredo luminoso natalizio è da sempre possibile grazie al generoso e costante impegno economico da parte delle attività commerciali ma lo sforzo economico richiesto non potrà essere sostenuto come negli anni passati poiché le ultime restrizioni imposte dal Governo rischiano di essere molto pesanti con la concreta possibilità che l'installazione delle luminarie quest'anno possano saltare” conclude Messori chiedendo all'Amministrazione comunale di farsi carico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di tutte le spese relative all'installazione ed all'attivazione delle luminarie natalizie e dei relativi consumi, esonerando i commercianti da tali spese.

“In prossimità di nuove ed ulteriori chiusure, il commercio Formiginese dovrà essere ulteriormente sostenuto agevolando per quanto possibile i commercianti del territorio nello svolgimento della propria attività – continua Messori - Tra poco più di un mese si aprirà il periodo natalizio, storicamente fondamentale per le economie dei settori del commercio, e uno degli aspetti che ha sempre caratterizzato le settimane di dicembre e gennaio nel nostro territorio sono le “luminarie” del centro di Formigine e delle principali vie delle frazioni”.

“In queste settimane, oltre alle allarmanti notizie relative all’aumento dei contagi da Covid-19 e alle difficoltà cui è soggetto il sistema sanitario, stiamo raccogliendo preoccupanti testimonianze relative alle ripercussioni che l’emergenza sanitaria sta generando in tutti i comparti economici, specialmente per il commercio e la ristorazione”. A parlare è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Formigine Marina Messori.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.