Formigine, il M5S: 'Pronti a esplorare dialogo con forze progressiste'

'La riunione ha visto una marcata convergenza di intenti tra i presenti: la volontà di proseguire con vigore il lavoro iniziato e di rimanere una voce attiva nel consiglio comunale, rappresentando i principi e i valori del Movimento 5 Stelle. La maggioranza dei partecipanti ha espresso il desiderio di candidarsi sotto il nostro simbolo nelle elezioni del 9 giugno 2024, ribadendo l'importanza di un impegno politico coerente e appassionato per il nostro territorio - si legge in una nota del Movimento -. Al contempo, abbiamo riconosciuto la diversità di vedute all'interno del Movimento, rispettando chi crede in una via di indipendenza politica.

Questa apertura al dialogo interno testimonia la vitalità democratica del Movimento 5 Stelle di Formigine e l'importanza che ogni voce abbia il suo spazio'.



'Guardando al futuro, il Movimento 5 Stelle di Formigine si dichiara pronto a esplorare ogni possibilità di dialogo e collaborazione con le altre forze progressiste della città. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per il progresso e per il miglioramento della qualità della vita a Formigine, in linea con le indicazioni e gli obiettivi nazionali del Movimento. Il Movimento 5 Stelle di Formigine si impegna a perseguire una politica di ascolto, azione e partecipazione, rappresentando i cittadini con dedizione e trasparenza. Questa è la nostra promessa: un impegno costante per una Formigine che guarda al futuro con ottimismo e determinazione. Il nostro cammino è aperto a tutti coloro che, condividendo la nostra visione e i nostri valori, desiderano candidarsi e contribuire attivamente alla vita politica della nostra comunità' - chiude la nota.