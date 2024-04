Formigine, in un anno persi 14 milioni nel gioco d'azzardo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I 14 milioni di euro persi dai cittadini e dalle cittadine di Formigine, in un solo anno, sono stati sottratti ai bilanci familiari, alle cure sanitarie, alla spesa, al futuro dei figli. Figli che non sono certo esenti dai problemi portati dall’azzardo; una recente indagine di Federconsumatori ha verificato che un ragazzo su sette, nella fascia 14-18 anni, gioca con frequenza alle molteplici forme di azzardo, nonostante il divieto ai minori, spesso con la connivenza degli adulti - aggiunge l'associazione -.

Non c’è quindi nulla da festeggiare per una vincita milionaria al Gratta&Vinci a Formigine; prima di tutto perché la percentuale che spetta al banco, in questo caso attorno al 26%, non viene modificata. Magari lo sarà nel brevissimo periodo in città, ma i dati di distretto e provinciali non cambieranno. E poi perché i numeri di Formigine contribuiscono a quelli di un distretto già in “crisi d’azzardo”, dove è necessaria una azione corale, di profondità, per tentare di contenere la crescita dell’azzardo. A Formigine in dieci anni sono stati persi nell’azzardo oltre 100 milioni di euro. Ed è questa l’unica notizia'.