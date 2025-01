Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si chiama Kilometro della Salute il nuovo intervento di riforestazione urbana realizzato dal Consorzio Forestale no profit Mutina Arborea impresa Sociale su un terreno del Comune di Formigine. A sostenere il progetto è Opocrin spa, leader mondiale nella ricerca, produzione e commercializzazione di principi attivi farmaceutici e molecole complesse che, in linea con i propri valori, ha inteso promuovere ulteriormente il miglioramento della qualità della vita delle persone.Grazie al Kilometro della Salute, che valorizza il ciglio della tangenziale 'Vittime di tutte le Mafie' che collega la SS724 alla SP16, ciclisti, cicloamatori e cittadini in generale potranno godere, già nell'immediato, di un paesaggio più verde e gradevole e, con il tempo, di importanti benefici ecosistemici, quali il miglioramento della qualità dell'aria grazie alla sottrazione di particolati sottili inquinanti e alla mitigazione del cambiamento climatico.

Grazie a Opocrin spa sono, infatti, state messe a dimora 500 piante lungo i lati della carreggiata, in parte anche in corrispondenza della pista ciclabile, e all'interno di due rotatorie, favorendo così la riqualificazione ambientale e il recupero estetico di aree diversamente marginali.L'inaugurazione si terrà domani con ritrovo in via Prampolini 30 alle 11 e vedrà la partecipazione del sindaco del Comune di Formigine, Elisa Parenti, e dell'assessore ai parchi e alle aree naturalistiche, Giulia Malvolti.'Il nostro più sentito ringraziamento va a Opocrin S.p.a. per sostenere una piantumazione di grande portata, realizzata da una giovane e dinamica realtà quale Mutina Arborea. Sin dall'inizio della nuova legislatura abbiamo puntato sulle partnership tra pubblico e privato quali elementi qualificanti per l'intero territorio.

Il nostro lavoro sulla cura del verde pubblico è impostato su ampie compensazioni come questa, a fronte di abbattimenti che talvolta si rendono necessari per garantire la sicurezza di tutti' - afferma il sindaco.Seguiranno gli interventi di Silvia Pini, Presidente di Mutina Arborea, e di Federico Saetti, vicepresidente e amministratore delegato di Opocrin. 'In Opocrin Group prenderci cura delle persone è la nostra missione, ma possiamo farlo anche per l'ambiente che ci circonda, per miglioralo. Un passo alla volta vogliamo lavorare per una sana qualità della vita anche di coloro che vivono nei paesi in cui siamo presenti, e qui in Italia e nello specifico a Formigine abbiamo cuore e mente. Ringrazio il Sindaco di Formigine e tutto il team di Mutina Arborea per averci permesso di dare questo contributo alla comunità'.Al centro dell'attività di Mutina Arborea, che nel suo primo anno e mezzo di vita ha messo a dimora oltre 1500 piante a beneficio del territorio della provincia di Modena e della comunità, sono i benefici ecosistemici tra cui l'assorbimento della CO2, la cattura degli inquinanti prodotti dal transito delle automobili, la tutela della biodiversità e l'abbassamento della temperatura tramite l'ombreggiamento della ciclabile adiacente, anche a favore degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti delle aziende limitrofe.L'iniziativa è patrocinata da: Provincia di Modena e FIAB Modena.