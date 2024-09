Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stata questa l’occasione per il primo incontro pubblico sul territorio formiginese del nuovo Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Lorenzo Ceccarelli. Presente anche il vicesindaco del Comune di Fiorano modenese Monica Lusetti e Maria Costi, in rappresentanza della Provincia di Modena.'Abbiamo ottenuto dalla Regione 179mila euro per finanziare l’aumento della disponibilità di nuovi 29 posti convenzionati, riapriamo questo nido Alice completamente riqualificato, abbiamo in corso la procedura di autorizzazione di una ulteriore sezione di nido privato per altri 21 bambini, e già oggi la percentuale di copertura delle domande ricevute supera l’87%: anche per una mamma come me di una bambina di un anno e mezzo, è rassicurante pensare che la nostra comunità ha a cuore i più piccoli' - ha detto il sindaco.