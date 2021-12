Formigine: ladro bloccato in casa da antifurto fumogeno

Intrappolato all'interno dell'appartamento dove si era introdotto per rubare dal denso fumo sprigionato dal dispositivo antifurto installato dai proprietari dell'abitazione in quel momento assente. Un sistema che insieme al fumo ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine. Ciò ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Maranello di intervenire e di bloccare l'uomo che si era introdotto nell’abitazione, forzando due porte d’ingresso, per poi rimanere sorpreso dall’attivazione del sistema fumogeno e rifugiarsi in una stanza.I militari lo hanno arrestato per tentato furto in abitazione, nella flagranza del reato. In tasca una torcia a serramanico, che ha portato a suo carico anche la contestazione del reato diporto abusivo di oggetti atti ad offendere. La persona, senza fissa dimora, è stata condotta davanti al Giudice per la direttissima, ove è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Modena.Immagine d'archivio non collegata al fatto descritto