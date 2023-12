Formigine, nel Pd 4 candidati per il dopo Maria Costi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare è stato riportato all’assemblea l'esito della consultazione territoriali, assieme alle indicazioni ricevute rispetto alle figure ritenute adatte a ricoprire il ruolo di candidato sindaco per il centro sinistra.I nomi emersi sono quelli di Andrea Corradini, giurista d’impresa, capogruppo Pd in Consiglio comunale, Pietro Ghinelli, tecnico industriale, consigliere comunale, Luca Malagoli, insegnante, segretario Pd Formigine e consigliere comunale, Elisa Parenti, avvocato, presidente del Consiglio comunale, Simona Sarracino, dipendente pubblico, vicesindaco e Roberta Zanni, insegnante in pensione, assessore ai Servizi sociali.Delle sei persone indicate dalle consultazioni, due di esse, Zanni e Malagoli, in sede di assemblea hanno manifestato la propria indisponibilità alla candidatura, pur ringraziando per la stima ricevuta.

'Il percorso verso le elezioni amministrative proseguirà dopo le feste: i prossimi passaggi nella seconda metà di gennaio saranno prima all’interno del Partito Democratico e poi assieme al tavolo delle liste e forze politiche intenzionate ad aderire alla coalizione, per fare passi avanti nel percorso unitario di selezione di una candidatura condivisa e convincente, capace di raccogliere il consenso delle forze politiche e della cittadinanza. Inoltre è stato impostato il lavoro di costruzione del programma di coalizione, con un tavolo composto dai rappresentanti delle forze politiche che inizierà incontri periodici per elaborare le proposte per amministrare Formigine nel quinquennio 2024-2029 nel segno di continuità e innovazione' - chiude la nota Pd.