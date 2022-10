'Formigine, no a maxi cementificazione per realizzare le nuove scuole'

'Il progetto immaginato dal Comune di Formigine per le nuove scuole Prampolini di Casinalbo non è in linea con la tutela dell’ambiente e tantomeno della salute dei cittadini. Si va infatti ad impermeabilizzare e cementificare una grande ed insostituibile area verde di 66.800 metri quadrati, con la costruzione di ben 36 appartamenti e un inevitabile aumento del traffico su via Billò e un considerevole aumento di inquinanti con un proporzionale peggioramento della qualità dell’aria'.A intervenire sul progetto del Comune di Formigine è il Comitato Formiginesi Attivi. 'Non capiamo inoltre perchè a 50 anni dalla costruzione queste scuole debbano essere rifatte, hanno forse problemi di stabilità o sussistono problemi di subsidenza? C'è un vero bisogno di ricostruire le scuole aumentando il numero delle aule, come proposto dall’Amministrazione, a fronte di un netto calo demografico stimato a oggi di 300mila nati in meno e al 2026 pare saranno 1,2 milioni? - continua il Comitato -.'In ogni caso se il Comune vuole procedere con la realizzazione delle nuove scuole, avanziamo una alternativa meno impattante sia urbanisticamente che ecologicamente in quanto si opererebbe in area già urbanizzata - chiude il Comitato che già a luglio aveva interpellato il Comune con una lettera protocollata alla quale non è mai giunta risposta -. In pratica proponiamo la demolizione e ricostruzione sull’area dell’attuale edificio. L’attuale area dei plessi «Prampolini» e «Don Milani» è già servita da tutte le infrastrutture dei servizi energetici e di comunicazione e la ricostruzione nell’attuale posizione permetterebbe alle scuole Prampolini di essere integrate con le scuole Don Milani'.Il Comitato ha messo a disposizione anche una mail (formiginesiattivi@gmail.com) e lunedì sera alle 20.30 a Casinalbo nella sala civica di via Landucci si terrà il Consiglio di frazione aperto ai cittadini.