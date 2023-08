Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il cantiere prevede la realizzazione di un tratto di strada di 127 metri, affiancato da una pista ciclabile completamente illuminata, che andrà a intersecare via Sant’Onofrio attraverso la rotatoria. Questa pista entrerà a far parte del percorso della ciclabile del Mito che collega Modena a Maranello, e che vede il Comune di Formigine coinvolto in diversi cantieri.“Un’opera che, nonostante le piccole dimensioni, - dichiara il sindaco Maria Costi - risulta fondamentale per ridisegnare la mobilità di un quartiere così trafficato come quello delle regioni. Consentendo di accedere alla via Giardini eliminando il passaggio in altre strade residenziali, i lavori porteranno a un beneficio in termini di sicurezza, fluidificazione del traffico e ambiente”.