Formigine, oggi Avs sfila con una bandiera della Pace da 200 metri

candidata sindaca del centrosinistra Elisa Parenti che ha già assicurato la propria partecipazione'.'Una iniziativa che arriva non casualmente in un momento di grande preoccupazione per la Pace nel Mondo, i tragici conflitti in Medio Oriente e in Ucraina sono solo la punta di un iceberg che vede decine di conflitti armati nel Mondo - spiega Avs Formigine -.

All’iniziativa sono invitate tutte le Associazioni del territorio, le forze sindacali, i gruppi giovanili, scout, e tutte le persone che vorranno portare assieme a noi la Pace per le strade di Formigine'.



A seguire al parco di Villa Gandini verrà presentata la lista dei candidati di AVS Formigine con un evento che unirà musica e letture sui temi del programma: Ambiente, Pace, Transizione Ecologica, Diritti, Scuola, Lavoro, Agricoltura biologica, Politiche Sociali, Nuovi Cittadini. La parte musicale verrà curata da Annalisa Palmieri, cantante e musicista, che assieme ad altri due musicisti del suo gruppo alternerà pezzi musicali alle letture. Verranno anche presentati i nomi dei 24 candidati di Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche di Formigine alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.