'Come Formiginesi attivi apprendiamo con soddisfazione che si è arrivati all'acquisto da parte del Comune di Formigine - afferma il presidente del Comitato, Angela Spezzani -. Da tempo l'amministrazione, attraverso appelli dell'assessore Zanni, andava cercando appartamenti da mettere a disposizione con affitto calmierato ma senza successo. Noi insistevamo segnalando Cà longa (immobile tutelato dalla Sovirintendenza dei beni culturali e utilizzabile per famiglie o per studenti), ma ci si era stato risposto che era impossibile. Così non è stato'.'Da sottolineare anche che in merito al regolamento per l'assegnazione di contributi agli enti esponenziali delle confessioni religiosi è scorretto che sia omessa la percentuale del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria che, vista la quantità di palazzine che stanno crescendo come funghi, sicuramente è una cospicua somma. Cifra che in questo modo viene tolta per nidi, scuole, verde pubblico, centri ricreativi e sportivi'.