Formigine, pranzo d’auguri per anziani e famiglie bisognose

L’iniziativa è stata organizzata da Meridiana Solidarietà in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Formigine. Il pranzo offerto dallo chef Eric

Sorrisi, molte chiacchiere, buon cibo e tanti, tantissimi auguri per le feste natalizie che sono alle porte. Si può riassumere così lo spirito del pranzo, organizzato oggi da Meridiana Solidarietà Onlus, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Formigine, che ha permesso di ospitare una trentina di persone, anziani e famiglie bisognose di Formigine, all’interno del ristorante La Serra del Club .

'È un appuntamento ormai tradizionale e molto sentito, che ci permette di offrire qualche ora di leggerezza a chi è meno fortunato di noi, e di attenuare il rischio della solitudine' - ha sottolineato Paola Gobbi, presidente di Meridiana Solidarietà Onlus.



A tutti gli ospiti il pranzo - tortellini, zampone e panettone artiginale - è stato generosamente offerto dallo chef Eric Fontanesi. All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Formigine, Maria Costi, e l’assessore alle Politiche sociali e familiari, terzo settore, pari opportunità e vicinanza al cittadino, Roberta Zanni.



Meridiana Solidarietà Onlus al termine del pranzo ha donato ai partecipanti una cesta di prodotti alimentari preparata dalla locale Associazione Amici per la Vita oltre un portachiavi a forma di cuore, ricamato a mano dagli anziani ospitati dall’Opera Pia Castiglioni di Formigine.





