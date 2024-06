Formigine, raccolta differenziata, Prandi: 'Il sistema è inadeguato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Possibile che l'attuale maggioranza, che si ripresenta a queste elezioni, non lo veda? Possibile che non si accorga dei rifiuti lasciati in strada ore e ore? Possibile che non debba lottare con gli spazi di casa per organizzare la raccolta? Possibile che la tariffa non pesi sull'economia della casa o dell'attività? In una parola possibile che non vivano come ogni cittadino o imprenditore formiginese? Questo è il contatto che il centro sinistra ha con il territorio, la comunità e le sue esigenze.

Sempre piegato alla logica della politica, tanto da votare con gli altri sindaci PD a favore dell'aumento delle tariffe, dimentica che il gestore è al nostro servizio, e non viceversa - chiude Prandi -. Noi siamo diversi e abbiamo idee molto diverse sulla gestione di questo servizio strategico. Ci batteremo per la revisione di questa gestione: indifferenziata senza tessera, porta a porta della carta, cassonetti per la plastica riciclabile, raccolta a domicilio dei presidi sanitari. Cosa ne pensano invece le due candidate, che, malgrado qualche parziale correttivo proposto negli ultimi giorni, condividono questo stato di cose, a cui loro stesse ci hanno portato?'