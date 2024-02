Formigine, schiaffo ad Azione: il Pd candida sindaco la Parenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

interventi del commissario provinciale di Azione Paolo Zanca . Alla fine il Pd di Formigine il proprio candidato sindaco lo aveva già scelto e da lì non si è mosso.Il candidato alla successione di Maria Costi sarà Elisa Parenti, nulla da fare per Simona Saracino.L'assemblea Pd riunitasi presso Sala Loggia, alla presenza del segretario provinciale Roberto Solomita, del segretario comunale Luca Malagoli, del sindaco Maria Costi, ha infatti votato all’unanimità l'avvocato 38enne Elisa Parenti come nominativo per la candidatura a sindaco di Formigine.'In questi mesi si conclude il mandato della seconda giunta Costi, che ha continuato la tradizione di buon governo della città da parte del centrosinistra, raggiungendo nuovi traguardi amministrativi e confermando il consenso della cittadinanza per l’operato di sindaco, giunta, consiglio comunale - si legge nel documento votato in Assemblea -.

Nei mesi scorsi si è avviato un percorso democratico, trasparente, condiviso e aperto che ha iniziato la selezione delle personalità individuabili come candidato sindaco, come candidati consiglieri. Dal percorso sono emerse tre disponibilità di massima per la candidatura alla carica di sindaco di persone hanno partecipato ad incontri con la base, assemblee del partito, confronti con la coalizione, accettando e incardinandosi in un percorso trasparente e democratico, che ha definito il profilo del candidato con le caratteristiche necessarie ad affermarsi nella competizione elettorale. A queste tre persone va un ringraziamento forte e sentito perché l’ipotesi di mettersi a servizio della comunità prevede un sacrificio personale importante ben sapendo quanto l’attività amministrativa sia totalizzante, faticosa, impegnativa e quanti sacrifici imponga alla vita personale e privata, nonché si auspica che esse rimangano tutte coinvolte all’interno del percorso, valorizzate per lavorare insieme perché il loro contributo rappresenterà una ricchezza importante per costruire il programma elettorale, e auspicabilmente per continuare a lavorare insieme all’interno della prossima amministrazione comunale'.