Formigine, serata di combattimenti in piazza Calcagnini

Centinaia di persone sono giunte sin dal tardo pomeriggio nella centralissima Piazza Calcagnini dove, davanti al Castello di Formigine è stato allestito uno speciale ring da combattimento dove ben 40 atleti tra dilettanti e professionisti – aderenti a varie discipline, dalla Muay Thai, alle Mma fino alla Kick Boxing – si sono sfidati senza esclusione di colpi.Salem Ben Ftima (), atleta formiginese, ha conquistato il titolo nazionale amatori WBC Muay Thai per KO contro Gabriel Guida.Titolo nazionale amatori WBC Muay Thai per Mohammed Aaziz che ha affrontato Daniel Salvir.Titolo nazionale amatori WBC Muay Thai Under 18 per Giacomo Chiomento che ha sconfitto Mattia Pianta.

Per il capitolo Mma Special Guest della serata il fighter e influencer Federico Rotoni - star del web con milioni di views sui social – che ha affrontato e battuto Pierluigi De Prospo.

Infine, a coronare una serata ad alta tensione il main event che ha visto affrontarsi l’atleta professionista di caratura internazionale proveniente da Sassuolo, Michele Mazzola, che ha affrontato e battuto il professionista Andrea Enzo in un combattimento senza esclusione di colpi che, per l’intensità e la capacità tecnica dei fighter, ha tenuto letteralmente col fiato sospeso il pubblico presente per tutti e tre i round.