Formigine, Simona Sarracino chiude puntando su imprese e sicurezza

'Senza aprirsi alle famiglie, alla loro ricerca di una casa a costi umani e di servizi innovativi, Formigine taglierà il ramo su cui sta seduta. La verità è che Formigine oggi sta respingendo tante, troppe famiglie. Non sei ricco? Scordati questa comunità. Non è questo il futuro che voglio e so che anche qui non si fanno più figli, anche qui c’è paura di non farcela a fine mese e la risposta non può essere va tutto bene.

Proponiamo un pacchetto 0-3 anni con l’esenzione dalla quota comunale dell’Imu per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato donne con figli in questa fascia d’età e intendo riunire associazioni degli inquilini e dei proprietari per scrivere le regole di un canone concordato sostenuto dal Comune con un forte taglio fiscale e tributario. Così come credo che Formigine possa essere una città modello per l’uso diffuso del fotovoltaico e delle Comunità energetiche. Obiettivo: bollette leggere per le utenze domestiche. Aumenteremo anche i posti al nido andando a convenzionare nuovi posti nelle strutture accreditate - afferma Sarracino -. Vogliamo sostenere una nuova impresa sgravandola per un periodo congruo dal pagamento della Tari e credo che Imu e Tari siano da applicare in modo agevolato per chi realizza una comunità energetica.



Apriamo un bando per sostenere la riapertura dei negozi sfitti: un contributo a fondo perduto per le spese di avvio a fronte dell’impegno di due anni di attività. Gli eventi devono essere diffusi in tutto il territorio e devono puntare alla qualità, basta alla politica della bancarella e sì a un piano di marketing territoriale essenziale anche per il commercio formiginese. Servono eventi che coinvolgano i giovani, che li facciano sentire protagonisti: non è solo guardando al passato che puoi progettare il futuro'.



'Serve la libertà di parlare di sicurezza e legalità senza che questo tema scada nella propaganda e nel populismo. Intendo costruire un pacchetto sicurezza di buon senso e insieme a tutte le forze che saranno in Consiglio. Perché la città sicura può essere una conquista di tutti. Quindi, più lavoro interforze, controlli periodici nei quartieri potenziando l’attività dei varchi, coordinamento con le associazioni per il presidio appiedato di parchi e quartieri e soprattutto il potenziamento del servizio notturno costruito insieme a agenti e sindacati - chiude Sarracino -. Istituiremo un gruppo di lavoro permanente tra operatori di polizia locale, educatori e soggetti che lavorano con gli adolescenti per monitore e proporre attività sportive, culturali e formative al fine di prevenire situazioni di disagio giovanile'.



'Il sistema di raccolta differenziata deve cambiare, senza gettare a mare i risultati di un anno di impegno di famiglie e imprese e senza esporle a penali europee con ricette improvvisate. I cassonetti devono tornare dove serve davvero, come le zone commerciali e condominiali, attiveremo lo spazzino di quartiere e renderemo la tariffazione puntuale, in partenza dal 2027, capace di premiare davvero chi differenzia. Impegni che dovrà ben comprendere Hera, società partecipata anche dal Comune di Formigine e che deve essere al servizio della città e non il contrario. Lo dico con la libertà di chi non ha alleanze con forze che oggi nominano e siedono nei vertici di Hera'.