La candidatura della Sarracino arriva dopo lo schiaffo del Pd che ha preferito al suo nome quello di Elisa Parenti senza passare dalle Primarie.Accanto alla Parenti si è schierato tutto l'establishment Dem, a partire dal presidente Bonaccini, ma anche il sindaco uscente Maria Costi, che in una prima fase aveva invece appoggiato la sua vice.A questo punto per il Partito Democratico la strada per la riconquista del Comune di Formigine si fa improvvisamente in salita. Pur con l'accordo coi 5 Stelle in tasca, senza l'appoggio dei centristi di Azione e con il consenso personale su cui può contare la Sarracino, sarà difficile ottenere al primo turno il 50% dei consensi.In caso di ballottaggio sarebbe la Sarracino stessa diventerebbe ago della bilancia nella sfida tra Parenti e il candidato di centrodestra Maurizio Prandi. E a quel punto il Pd, volente o dolente, dovrebbe scendere a patti con la persona che ha escluso senza consultazioni dalla corsa a sindaco.