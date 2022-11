Formigine, Susanna Beltrami è il nuovo comandante della Polizia locale

Susanna Beltrami è il nuovo Comandante della stazione di Polizia locale di Formigine. Già Commissario presso il Comando del Comune di Modena, Beltrami è laureata in giurisprudenza e ha conseguito un master con lode in Politiche della Sicurezza urbana degli Enti locali presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.Sposata e madre di due figli, Susanna Beltrami ha dedicato tutta la sua carriera professionale nelle attività di sicurezza, spaziando dal controllo sul territorio, alla Polizia giudiziaria, commerciale sino a quella di prossimità.'Competenza e passione: sono queste le caratteristiche che abbiamo apprezzato nella selezione del nuovo Comandante di Polizia locale, il Commissario Susanna Beltrami - commenta il sindaco di Formigine Maria Costi - La sua esperienza nel coordinamento di un organico numeroso di agenti a Modena, oltre alla sua attività come coordinatrice dei gruppi di volontariato che collaborano con la Polizia locale e i gruppi di controllo di vicinato sono elementi di notevole rilevanza per il contesto formiginese, nel quale è sempre stata importante e fruttuosa la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Forze dell’Ordine, volontariato e cittadini.'Sono davvero molto lieta del mio nuovo ruolo a Formigine, dopo un’esperienza di 23 anni presso il Comune di Modena, che ringrazio - afferma il Commissario Susanna Beltrami - A Formigine ho trovato colleghi che mi hanno accolto bene, penso quindi che ci sia un ottimo clima per mettere a disposizione ciò che ho imparato affinché la comunità di Formigine sia sempre più soddisfatta della sua Polizia locale'.