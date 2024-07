Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il nostro impegno è rivolto a creare un ambiente più sano e vivibile per tutti i cittadini di Formigine. Crediamo fermamente che queste iniziative possano fare la differenza e chiediamo il supporto della comunità per realizzarle - ha detto Zanni -. Le principali iniziative includono: politiche ecologiche avanzate con l'introduzione di nuove misure per ridurre l'inquinamento e incentivare l'uso di energie rinnovabili, con l'obiettivo di rendere Formigine un modello di sostenibilità ambientale. Mobilità sostenibile con l'espansione delle piste ciclabili e miglioramento del trasporto pubblico, per rendere gli spostamenti più efficienti e rispettosi dell'ambiente. Trasparenza e partecipazione attiva col potenziamento degli strumenti di democrazia diretta per coinvolgere maggiormente i cittadini nei processi decisionali, garantendo una maggiore trasparenza nelle attività amministrative. Valorizzazione del patrimonio locale con progetti mirati alla tutela e alla promozione delle aree verdi e dei beni storici di Formigine, per preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale'.'Lavoriamo ogni giorno per garantire che le politiche adottate riflettano i valori della sostenibilità e del benessere collettivo. Ogni azione conta e siamo determinati a fare la nostra parte' - ha aggiunto Giulia Malvolti, assessore del Movimento 5 Stelle.