Formigine, tentano colpo al bancomat con piccone: messi in fuga

Questa notte, alle 1.30, quattro incappucciati con piccone e altri attrezzi da scasso hanno tentato di fare un furto al bancomat della filiale di Formigine del Banco di San Gimignano e San Prospero.Il tempestivo intervento di una pattuglia di carabinieri ha impedito che il tentativo di furto arrivasse a compimento, costringendo i ladri alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Nella fuga, inseguiti dai carabinieri, per riuscire a far perdere le tracce, hanno utilizzato anche dei fumogeni.

