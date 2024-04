'Formigine è tutti': ecco la lista civica che sostiene Simona Sarracino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Capolista è Chiara Casali, 47 anni, laureata in giurisprudenza, impiegata, impegnata da anninell’associazionismo e nel volontariato, in particolare quello rivolto ai giovani.



Accanto a lei Daniele Cantarelli, 35 anni, laureato in Economia e Marketing Internazionale e consulente tecnico aziendale, per 12 anni presidente dell'Asd Highlanders Formigine Rugby e consigliere regionale del Comitato Emilia Romagna Rugby.

Ecco tutti i nomi in lista:

• Chiara Casali, 47 anni, impiegata e volontaria

• Daniele Cantarelli, 35 anni, consulente tecnico aziendale, impegnato nell’associazionismo sportivo

• Clio Armaroli, 34 anni, impiegata

• Arman Arnautovic, 27 anni, consulente e ingegnere informatico

• Gloria Castagnetti, 29 anni, imprenditrice

• Davide Gazzetti, 50 anni, responsabile Sicurezza e Ambiente

• Adriana Devito, 25 anni, neolaureata magistrale in lingue straniere

• Domenico Grimaldi, 67 anni, artigiano e insegnante tecnico di karate

• Giulia Fratti, 29 anni, educatrice e istruttore di ginnastica artistica

• Daniele Maccarone, 40 anni, impiegato

• Isabella Menabue, 45 anni, presidente ADS PGS Fides

• Federico Marchetti, 23 anni, allenatore di pallavolo

• Veronica Russo, 27 anni, collaudatrice

• Said Moro, 43 anni, responsabile di magazzino

• Rosa Schiavo, 31 anni, onicotecnica

• Luigi Ottani, 59 anni, libero pensatore

• Sonia Simonini, 49 anni, impiegata

• Enrico Sernesi, 50 anni, cuoco e dirigente ADS Colombaro

• Chiara Tomasoni, 42 anni, insegnante e formatrice

• Ernesto Tassoni, 58 anni, tecnico di ingegneria clinica.

Nei prossimi giorni verrà presentata anche la lista di Azione a sostegno della stessa candidata. La Sarracino è chiamata a sfidare Elisa Parenti del Pd e Maurizio Prandi del centrodestra.