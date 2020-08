Forte vento, albero cade su caravan, paura a Serramazzoni

La foto più emblematica dei danni provocati dal forte vento che oggi pomeriggio si è abbattuto su tutta la provincia è quella arrivata da Serramazzoni dove un albero è caduto su una caravan di proprietà di alcuni giostrai sul posto per il locale Luna Park. Fortunatamente nessun ferito. Uno dei dieci interventi che hanno visto impegnati oggi i Vigili del Fuoco. Una squadra anche sul tetto del residence sulla via Giardini tra Lama Mocogno e località La Santona. Qui i Vigili sono intervenuti per il distacco della copertura in catrame del tetto. Per il resto, numerosi gli interventi per la rimozione di alberi e grossi rami divelti e caduti in strada