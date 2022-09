Forte vento nel modenese, a Savignano albero cade su un capannone

Forti folate di vento hanno sferzato oggi pomeriggio la provincia di Modena nella fascia dei comuni di Castelfranco Emilia, Vignola, Savignano sul Panaro. Una decina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco prevalentemente per alberi abbattuti. Situazione più grave a Savignano dove, sulla via Claudia un grosso albero divelto ha colpito un fabbricato commerciale. Al momento non si segnalano feriti.

