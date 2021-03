Forza Italia Carpi: 'Bonus edilizi, collaboriamo per accelerare'

Il responsabile del coordinamento provinciale dei consiglieri di Forza Italia, Cristian Rostovi e il coordinatore di Forza Italia delle Terre d'Argine Alberto Ferrari hanno preparato una mozione in merito allo snellimento delle procedure per accedere in modo più veloce ed agevole all'ecobonus 110%.'Oggi abbiamo inviato questa proposta di mozione ai capigruppo consiliari, al sindaco di Carpi e all'assessore Righi a prescindere dall'appartenenza politica in quanto semplicemente riteniamo possa essere utile per molti cittadini - affermano Rostovi e Ferrari -. Normalmente avremmo agito diversamente attraverso lo strumento della petizione, attraverso una raccolta firme, ma il periodo oscuro che stiamo vivendo rallenta anche i percorsi democratici. Siamo consapevoli che questo è il momento in cui è richiesta la massima collaborazione da parte di tutti per cui mettiamo volentieri a disposizione questo nostro elaborato per il bene comune'.'Con l'attuale organizzazione, la carenza di personale tecnico e con la mancata digitalizzazione degli archivi, è difficile far fronte in tempi celeri a tutte le richieste edilizie che arriveranno nei prossimi mesi per accedere ai bonus edilizi previsti dal legislatore - affermano Rostovi e Ferrari -. I bonus edilizi di cui trattasi hanno delle scadenze ben precise e la celerità nella gestione delle pratiche è fondamentale per non perdere gli incentivi governativi. Occorrono dunque negli uffici comunali professionisti tecnici qualificati e specializzati, quali geometri, architetti, ingegneri edili e civili, oltre ad impiegati amministrativi con conoscenze in materia fiscale, che prendano parte al complesso processo tecnico-amministrativo destinato alla gestione delle istanze di cui ai citati Bonus fiscali. Proponiamo dunque di istituire una sezione dello sportello 'sportello unico' dedicato alla velocizzazione delle pratiche legate al Superbonus al fine di non far perdere gli incentivi fiscali ai tanti soggetti privati che intendono avvalersi dei nuovi strumenti per la riqualificazione del loro patrimonio immobiliare. Inoltre proponiamo di potenziare se necessario la dotazione organica con nuove assunzioni di personale qualificato a tempo determinato, al fine di accelerare le pratiche e le istanze edilizie dei cittadini privati carpigiani e dei condomini per ottenere in tempi rapidi tutte le necessarie autorizzazioni ed asseverazioni necessarie ad accedere alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e del bonus facciate'.