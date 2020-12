Forza Italia, nuova infornata di nomine a livello provinciale

Piergiulio Giacobazzi, commissario di Forza Italia Modena, ha nominato oggi 30 nuovi dirigenti e responsabili provinciali del partito. Eccoli:Massimiliano Romanini - reponsabile FacebookChiara Martelli - responsabile InstagramMassimo Barbi - referente CarpiMassimo Malagoli - referente SassuoloVincenzo Zippo - referente MaranelloMoira Stefani - referente VignolaCinzia Belloi - referente Pavullo.La responsabilità del Frignano và alla consigliera Mariachiara Venturelli mentre per l’alta montagna la guida è affidata a Paola Pasquali, storica referente di Fanano. Per le Terre dei Castelli il referente è Alberto Frontini, mentre a Zocca il partito è rappresentato dal consigliere Giovanni Stefanini. Montese invece è affidato a Cristiano ‘Bolla’ Bernardoni. L’Unione del Sorbara è affidata a Giovanni Gidari, mentre a San Cesario a Luciano Rosi e a Nonantola a Pino Casano. In Terre d’Argine la responsabilità è stata affidata ad Alberto Ferrari, ortopedico a Carpi, mentre a Campogaliano la bandiera di Fi sarà affidata ad Alfonso Cammarata, storico consigliere, a Novi a Vanni Rattiglieri e a Soliera a Daniele Sabbatini.Nella Bassa nominati Alessandro Grasso a Cavezzo, Mauro Neri a Camposanto, Fulvio Testi a Medolla, Michel Stefani a Concordia e Massimo Petocchi a Mirandola. A questi si aggiungono i responsabili dei dipartimenti provinciali. Alla Giustizia Franca Massa, all’economia Paolo Vincenzi, al Welfare Ercole Pirro e alla Vigilanza Privata Silvio Covino. La questione “sisma” è stata affidata a Marzia Diacci, consigliere di Novi. Responsabile del Tesseramento è invece Salvatore Diana, mentre il referente degli Enti Locali è Flavio Viani.Il neo coordinatore regionale Enrico Aimi plaude all’iniziativa e sottolinea come “proprio nelle ultime settimane, le scelte che il partito sta conducendo sulla finanziaria hanno dato nuovo vigore e slancio. Ci prepariamo alle prossime sfide, consapevoli della centralità del nostro ruolo nella coalizione di centro-destra. Questa prima tornata di nomine – conclude Aimi – è la riprova di un dinamismo e di un radicamento senza eguali. A tutti auguro un proficuo lavoro per i nuovi incarichi assunti.”