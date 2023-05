Frana a Palagano, si procede a senso alternato sulla Provinciale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il provvedimento, fanno sapere i tecnici della Provincia di Modena, è necessario per consentire ulteriori approfondimenti, così da poter intervenire per il ripristino della piena transitabilità.Restano sempre chiuse la strada provinciale 3 Via Giardini alla Fontanina e la strada provinciale 324 tra Riolunato e Montecreto e rimangono limitazioni al transito con sensi unici alternati sulla strada provinciale 31 tra Lama Mocogno e Montecreto, sulla strada provinciale 25 tra Monteombraro e Zocca, per il cedimento di una parte della scarpata di valle, sulla strada provinciale 20 a Montegibbio, sulla strada provinciale 28 in località Mulino del Grillo e sulla strada provinciale 33 a Frassineti.