Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chiuso anche il ponte in località rio Oceta, nei pressi di Talbignano. Strada chiusa da Saltino a Talbignano dalle 22.30.

Le acque del torrente Rossenna in piena hanno letteralmente spazzato via il ponte che collegava via Val Rossenna a Casa Calbucci. Il centro urbano più colpito da smottamenti e allagamenti è Pavullo, dove decine di garage e scantinati sono andati sott'acqua.

Nel video, la rottura del ponte sul torrente Rossenna e gli allagamenti a Pavullo

Nella foto, la frana che ostruisce totalmente il passaggio sulla fondovalle Panaro