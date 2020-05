Frassinoro apre confine con Toscana (Pieve no). Messa a San Pellegrino in Alpe

Oggi asi è anticipata l’apertura della frontiera fra Emilia e Toscana dopo le restrizioni dettate dalle norme per contenere il Covid, apertura consentita dal sindaco di Frassinoro Oreste Capelli e ancora negata da quello di Pieve Corrado Ferroni. Ricordiamo che San Pellegrino in Alpe è diviso a metà dal confine fra la provincia di Modena (appunto comune di Frassinoro) e Lucca (Castiglione di Garfagnana).Si è celebrata la Santa Messa all’aperto con pellegrini toscani e emiliani che hanno trasportato in pellegrinaggio l’icona del Cristo Pellegrino. Un evento organizzato da RelArte.