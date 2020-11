Frassinoro: altri 500.000 euro per il nuovo polo scolastico

'Questo risultato è una grande soddisfazione e una spinta a continuare il nostro lavoro: collaborazione, condivisione, progettualità ed impegno sono e resteranno i nostri pilastri sui quali è basata la nostra attività amministrativa che, come in questo caso, ha premiato!

Un risultato che premia l'idea di una scuola fortemente innovativa, ad “energia quasi zero”: in pratica si tratterà di un edificio autosufficiente dal punto di vista energetico'. Così l'amministrazione comunale di Frassinoro ha comunicato l'ottenimento del nuovo contributo che servirà per realizzare da 2.2 milioni di euro di investimenti, finanziati per 1.2 milioni dal MIUR, 500mila euro dal GSE e 500mila euro dal Comune. 'Nelle prossime settimane - fa sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco di centrodestra Oreste Cappelli - si procederà alla gara di appalto: grazie ai poteri commissariali del Sindaco sarà possibile una forte accelerazione delle pratiche. Se la stagione lo permetterà, contiamo di poter iniziare i lavori entro il 2020 e terminarli entro il 2021'

