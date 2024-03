Frassinoro: concerto in abbazia illuminato da 400 candele...elettriche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

cantautorale italiana. L’evento è promosso da Trenton in collaborazione con le associazioni del territorio.La suggestiva abbazia benedettina di Frassinoro, nel cuore dell’appennino modenese, sarà illuminata da ben 400 candele, tutte rigorosamente elettriche, che aggiungeranno fascino a fascino, per vivere intensamente il concerto che sarà proposto dai docenti della Scuola di Musica di Frassinoro.In programma, la miglior musica cantautorale italiana. È un evento promosso da Trenton, l’ azienda metalmeccanica ad alta tecnologia per l’agricoltura e la movimentazione terra, che ha proprio nel centro appenninico il suo stabilimento madre ed è fermamente convinta a mantenere il presidio produttivo in quest’area montana, pur raggiungendo i mercati di tutto il mondo.

Alla realizzazione del concerto «ha contribuito una miriade di associazioni del territorio – sottolinea con soddisfazione la presidente e ceo dell’azienda, Carlotta Giovetti – e questo è un aspetto che contribuisce a dare valore aggiunto all’evento». Un «concerto a lume di candela» che Giovetti ha immaginato proprio mentre stava vivendo un’esperienza analoga in un'altra località. «L’esperienza è stata molto positiva e immediatamente mi sono chiesta perché non crearne una simile nella splendida cornice dell’abbazia – racconta -. Grazie alla disponibilità del parroco per gli spazi abbaziali e dell’entusiasmo dei docenti della Scuola di musica per la realizzazione del concerto, l’idea ha cominciato a diventare realtà». Il concerto è gratuito e aperto a tutti e, nelle intenzioni di Trenton e della sua presidente Giovetti, vuole essere anche un ulteriore segno del legame che l’azienda ha con l’area in cui è inserita. «È un appuntamento tutto all’insegna del territorio e della comunità – sottolinea Giovetti -. Le condizioni dei mercati in questo momento non sono facili, ma vogliamo comunque ribadire che l’azienda c’è, che è pronta a fare fronte comune per guardare con positività al futuro, tanto che sono in programma ulteriori azioni che ne rafforzano il radicamento nel territorio di nascita», conclude la presidente. Dopo il concerto, che durerà circa un’ora, ci sarà un momento conviviale negli spazi della Canonica aperto ai convenuti. Domenica, invece, tutti in abbigliamento adeguato per partecipare alla camminata tra i sentieri di Frassinoro organizzata dall’associazione MTB Pifonchi.