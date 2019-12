Frassinoro, museo San Pellegrino in Alpe chiuso da un anno

'Da oltre un anno, esattamente dal 16 novembre 2018, il Museo etnografico don Luigi Pellegrini di San Pellegrino in Alpe, frazione divisa tra i Comuni di Castiglione e Frassinoro, è chiuso per non meglio precisati adeguamenti dei dispositivi di sicurezza. Una esposizione che raccoglie reperti unici sulla civiltà contadina montanara resa inaccessibile con un inaccettabile rimpallo di responsabilità: chi con coraggio e sacrificio vive in questa piccolissima frazione merita rispetto'. A parlare è il senatore Lega Stefano Corti.'Del resto questa situazione è simbolo del modo in cui la montagna viene calpestata ogni giorno dalle istituzioni. Il paradosso è che il museo non è nemmeno chiuso per un problema di mancanza di risorse: la parrocchia proprietaria dei locali ha rinunciato all'affitto, il Comune di Frassinoro ha stanziato 5000 euro e l'Unione comuni Garfagnana 10mila. I soldi ci sono, ma la provincia di Lucca, ente capofila della convenzione chiamata a gestire il museo finora non si è mossa. Nonostante le lettere dei residenti da 13 mesi questo bellissimo museo non apre le proprie porte a turisti e cittadini - chiude Corti -. Quali sarebbero dunque questi insormontabili problemi di sicurezza che impediscono l'accesso? Nei prossimi giorni chiederò con la capogruppo Lega in Regione Toscana Elisa Montemagni chiarimenti alla Provincia di Lucca e se non arriveranno risposte in tempi brevi presenterò una interrogazione parlamentare'.