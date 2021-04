'Frignano, polizia locale con pochi uomini e senza comandante'

'Forte preoccupazione per la carenza di personale della polizia locale dell'Unione del Frignano che è diventata ormai cronica e si è aggravata negli ultimi mesi. La polizia locale dell'Unione del Frignano serve dieci comuni, in un territorio montano di circa 41.000 abitanti ed una superfice totale di 690 km quadrati. Nonostante ciò, dei circa 38 operatori di polizia locale previsti in base alla specifica normativa regionale, ad oggi in forza al comando ce ne sono solo 29, alcuni con contratto a tempo determinato, e due che svolgono solamente servizi amministrativi'. L'allarme è lanciato dal segretario Sulpl Federico Coratella.'Dei 29 operatori poi solamente tre sono gli ufficiali per la gestione del corpo e notizia delle ultime settimane , dalla prossima settimana il comandante lascerà l’incarico definitivamente, non garantendo più la presenza per due giorni a settimana, diventando comandante a Fidenza. Tale situazione pone gli operatori a carichi di lavoro importanti vista la carenza di uomini e donne in divisa ed il presidio del territorio a tutela dei cittadini ne risente, succede poi che sempre più spesso, in alcuni comuni gli agenti svolgono servizio da soli e le molteplici chiamate dei cittadini, spesso ricevono supporto con tempi di attesa importanti oltre che per la carenza di organico anche per la vastità del territorio. Nonostante ciò gli agenti hanno dimostrato, anche nell'ultimo anno, massima disponibilità e deontologia per fornire fattiva collaborazione e supporto alla cittadinanza e ricordiamo che sono stati e sono attualmente intercettati anche nel controllo al contenimento del contagio con le altre forze di polizia per fronteggiare appunto l’emergenza covid - chiude il Sulpl -. Occorre che l'amministrazione si attivi fattivamente per risolvere in tempi rapidi la situazione rappresentata velocizzando tutte le procedure in essere e investendo sul corpo di Polizia locale in modo da dare quei servizi necessari e dovuti ai cittadini con le garanzie di sicurezza per gli operatori. Cogliamo comunque l’occasione per ringraziare il comandante Ante per la professionalità e la vicinanza dimostrata agli agenti in questi anni augurandogli soddisfazioni e serenità nell’incarico che ricoprirà nella Polizia locale di Fidenza'.