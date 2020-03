Frignano sospeso: il virus e l'astuccio di Giorgia

Continuiamo il viaggio nel Frignano sospeso, perché se per il sottoscritto lo stop è iniziato lo scorso 25 marzo per alcuni dura da parecchio, da prima ancora che il governo facesse il primo giro di lockout. Giorgia Malagoli 41 anni, da 15 è titolare della Cartoleria l’Astuccio di Serramazzoni, ci racconta la sua vicenda. “Io sono una delle tante attività completamente chiuse e ahimè a reddito zero. Non potevo lavorare e neanche consegnare a domicilio, solo aspettare”.

Giorgia, oltre ad essere titolare di una cartoleria in paese è anche attiva come ideatrice del progetto Lettori Randagi (il book-crossing nelle cabine telefoniche) e consigliera delle pubbliche relazioni del comitato commercianti “Facciamo Centro”. In occasione della giornata della poesia, lo scorso 21 marzo aveva organizzato con gli altri negozi di Serramazzoni, di tappezzare il paese di poesie “Appese agli alberi, dipinte nelle vetrine, sparse ovunque tra gli spazi verdi. Il tutto accompagnato dalla presentazione de “Il rumore dei passi” del poeta Luca Ispani. Avevo anche realizzato, con le mie manine, dei segnalibri da regalare ai clienti”.

Come stai vivendo il Covid-19? “Ho letto che la convivenza coatta porta alla luce molte problematiche caratteriali all’interno delle famiglie. Io vivo sola e completamente isolata, non vedo i miei genitori da tre settimane, ho visto il mio fidanzato una volta nelle ultime due settimane, nella mezz’ora di spesa, accordandoci per essere lì nello stesso momento. Ci siamo guardati e ci siamo scambiati un sorriso, un sorriso distante un metro. La solitudine coatta”.

“La solitudine invece porta a riflettere, a pensare e io sono una persona che pensa molto già di suo. Da anni non riesco a leggere un libro perché mentre leggo mi ritrovo a pensare ad altro, anche se tutte le mie iniziative letterarie porterebbero a pensare che io legga continuamente. In questo periodo guardo tv spazzatura, non perché sia un’idiota, ma perché mi tiene la testa vuota e spesso ne ho davvero bisogno. Il lavoro assorbe il 90% di tutti i miei pensieri, so che molti non capiranno, ma in alcuni momenti mi ha letteralmente salvato la vita. In questi giorni, per tenere la testa sgombra, ho lavorato per la mia casa, ho pulito, buttato e rassettato. È tutto molto pulito e accogliente, ma ho proprio bisogno del mio lavoro, del mio disordine, della mia quotidianità. Il rapporto di affetto morboso che la gente normale ha per la propria famiglia, io ce l’ho per il mio lavoro. Forse è per questo motivo che lo faccio bene. Forse so fare solo quello. Sto cominciando ad arrabbiarmi verso tutte quelle persone che stanno vanificando i miei sacrifici odierni e futuri, continuando indifferenti a diffondere questo maledetto virus. Da qualche giorno ho ho ottenuto il permesso per poter fare consegne a domicilio attraverso ordini on line. Per me è una boccata d’aria perché ho davvero bisogno di un barlume di normalità”.



Stefano Bonacorsi