Furti e rapine a Maranello e Carpi, due arresti

Deve rispondere di rapina impropria il 38enne che sabato pomeriggio è entrato in un negozio di abbigliamento del centro di Carpi. L'uomo dopo essersi impossessata di un paio di pantaloni del valore di circa 30 euro e avere provato ad uscire senza pagare si è scontrato con l’addetto alla sicurezza che lo aveva notato e generando una collutazione. Alcune lesioni per l'addetto ma tentativo di fuga sventato giusto quel minuto necessario per fare arrivare sul posto i Carabinieri che hanno fermato ed arrestato l'uomo. Lunedì dovrà rispondere davanti al giudice del tribunale di Modena di rapina impropria. La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.Intervento e arresto sul posto da parte dei Carabinieri anche a seguito di una rapina avvenuta ai danni di un centro estetico nel comune di Maranello dove un uomo, approfittando del momento in cui la responsabile era impegnata con una cliente, si è avvicinato alla cassa iniziando a rovistare in cerca di soldi.Incuriosita dai rumori, l'addetta del centro si è affacciata all’ingresso ed ha sorpreso la persona che, per tentare di nascondere le sue reali intenzioni, ha esclamato “mia moglie è qui?”, uscendo poi dall’esercizio e allontanandosi in tutta fretta, tentando di dileguarsi per le vie del paese. Tentativo finito male.I Carabinieri della locale Stazione, tempestivamente allertati, si sono subito messi alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo in fuga ad alcuni isolati di distanza, recuperando i soldi, restituiti alla derubata.La persona, 43enne, è stata tratta in arresto per furto aggravato e il denaro restituito alla legittima proprietaria. Lunedì mattina verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.