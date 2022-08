Furti in provincia: tre arresti e una denuncia

Una nuova serie di arresti messi a segno dai Carabinieri delle diverse compagnie territoriali di Modena. Le unità della Compagnia di Sassuolo, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato, a Fiorano, due persone: un uomo di 26 anni e una donna di 25 con l'accuso di furto aggravato I due sono stati fermati dal personale addetto alla sicurezza di un supermercato, mentre stavano tentando di fuggire dopo aver asportato un televisore del valore di circa 500 euro, restituito al negozio.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello del tipo “a farfalla” e di alcuni indumenti intimi maschili, risultati provento di precedente furto commesso all’inizio del mese, presso un negozio di intimo di Formigine.Arresto per furto aggravato a Castelfranco Emilia.Bloccato un uomo di 42 anni che da un centro commerciale, aveva asportato varia merce, del valore di 700 euro. Una accusa per furto aggravato che invece ha portato ad una denuncia in stato di libertà nei confronti di una donna di 51 anni, dipendente di un ristorante, che prima di uscire dal locale, aveva asportato da un mobile del locale, 2 stecche di sigaretteNel corso dei controlli sul territorio provinciale condotti tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, hanno segnalato alla Prefettura di Modena, quali assuntori di stupefacenti, 2 persone, trovate in possesso rispettivamente di 0.3 gr di marijuana e 0.2 gr di cocaina.