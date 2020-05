Furti nelle stazioni Eni, denunciati due moldavi e un rumeno

Due moldavi di 21 e 24 anni e un rumeno di 33 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Maranello per furto aggravato continuato in concorso. In particolare queste tre persone residenti nella provincia di Modena attraverso una strumentazione elettronica erano riusciti a bypassare il software della gestione YOU&ENI riuscendo ad effettuare transazioni virtuali e asportando alimenti e bevande dai distributori automatici installati presso le Stazioni di servizio Eni. Sono stati accertati diversi colpi a Sassuolo, Formigine e Reggio Emilia per un valore di 800 euro. Questa notte i militari hanno eseguito delle perquisizioni presso le abitazioni degli indagati rinvenendo parte della refurtiva nonché la strumentazione elettronica con la quale riuscivano ad entrare nel sistema di pagamento virtuale.