Furto aggravato e ricettazione: arrestato 29enne

Era risultato in possesso di tre auto rubate ed era accusato dei tantativo di furto con strappo di una borsetta ad una signora modenese. Una condotta a dire poco criminale e sregolata quella di un 29enne di origine campane e residente a San Felice sul Panaro. Nei suoi confronti, al termine di indagini durate alcuni mesi condotte dai Carabinieri, il GIP aveva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, eseguito questa mattina dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Modena. I reati risalgono alla primavera scorsa e sono stati ricostruiti dai Carabinieri. Si parte dal furto di autoveicolo e dalla ricettazione di due autovetture rubate nelle provincie di Modena (una di queste nel capoluogo, in via delle Nazioni, il 29 marzo), e di Ferrara, oltre un telefono cellulare. Su una delle autovetture nella disponibilità dell'uomo, le targhe originali erano state sostituite con altre non corrispondenti anche se oggetto di furto. Tutte le auto sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari. Le indagini hanno consentito di attribuire all'uomo anche la responsabilità di un tentato furto con strappo di una borsetta, commesso il 29 marzo, e di documentare che l'uomo aveva guidato le auto rubate pur senza patente. Al momento in cui i Carabinieri hanno bussato alla porta del suo appartamento l'uomo ha opposto resistenza e ha tentato di darsi alla fuga. Per questo ai reati che hanno comportato l'arresto è stata aggiunta la denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.