Furto all'Agriverde di Medolla: arrestati due ladri

È finita con le manette ai polsi la fuga di due uomini, rispettivamente di 25 e 37 anni, protagonisti di un furto aggravato ai danni della ditta “Agriverde” di Medolla. Il blitz, portato a termine nella tarda mattinata di ieri è frutto di un’operazione congiunta tra i Carabinieri e la Polizia di Stato di Mirandola.

Tutto ha avuto inizio con un controllo stradale ordinario nel centro abitato di Mirandola. I Carabinieri hanno fermato una berlina con a bordo i due sospettati. Fin da subito sono emerse anomalie: il conducente, 35 anni, era sprovvisto di patente, mai conseguita, e il veicolo circolava senza copertura assicurativa. Gli accertamenti si sono fatti quindi più approfonditi.



Nel bagagliaio dell’auto, i militari hanno rinvenuto numerosi attrezzi agricoli – in particolare tosasiepi – e accessori per il loro funzionamento.

Oggetti che i due uomini non hanno saputo giustificare, non risultando coinvolti in alcuna attività legata al settore agricolo.Incrociando le prime informazioni con le indagini già avviate dalla Polizia di Stato su segnalazione della vittima, è emerso che gli attrezzi erano stati appena sottratti da un furgone della “Agriverde”, parcheggiato in un’area pubblica di Mirandola. Il mezzo apparteneva a un dipendente dell’azienda che si era allontanato per la pausa pranzo. I ladri, dopo aver forzato il cassone, avevano trafugato anche uno zaino lasciato all’interno dell’abitacolo.Mentre i Carabinieri bloccavano i due individui, una volante del Commissariato locale, già sulle tracce dei malviventi grazie alle immagini di videosorveglianza, si dirigeva verso la zona, confermando il collegamento tra i sospettati fermati e il furto segnalato poco prima.La refurtiva, del valore stimato intorno ai 3.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nella mattinata di oggi, i due sono stati processati per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.