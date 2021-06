Gaiato di Pavullo, rinasce l'antico organo

La chiesa dedicata ai Santi Pietro Paolo, di Gaiato di Pavullo, tornerà ad essere attraversata questa sera dalle note dell'antico organo a canne. Fermo da decenni ed oggetto di una radicale opera di ristrutturazione che ne ha comportato, come è naturale per strumenti del genere, la completa rimozione, tornerà a suonare per la prima volta questa sera, in occasione della messa in onore dei Santi Petro e Paolo, venerati oggi nel calendario liturgico e che danno il nome alla locale chiesa di Gaiato. In attesa dell'inaugurazione ufficiale, ancora da definire.Così come il raro altare ligneo della chiesa l'organo della chiesa di Gaiato è uno dei più grandi dell'appennino.L'appuntamento con la messa e con le note dell'organo è a partire dalle ore 20,30