Gang di giovani spacciatori sgominata dai Carabinieri: dieci denunciati

La fonte di guadagno, per loro, era esplosa durante il lockdown, a partire dal febbraio scorso. Organizzando l'attività di consegna a domicilio di marjuana e hashish sulle piazza di Modena e di Carpi. Dieci ragazzi, tutti poco più che maggiorenni, individuati dai Carabinieri nel corso di indagini avviate proprio nel febbraio scorso e che in queste ore sono giunte ad una svolta. I rilievi raccolti hanno rimpinguato il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Modena, che ha disposto l'esecuzione di dieci decreti di perquisizione eseguiti all'alba di oggi dai Carabinieri della Compagnia di Carpi, con la collaborazione della Stazione di Modena San Damaso, di quella di San Giovanni in Persiceto, nonché dal Nucleo Cinofili CC di Bologna, nei confronti di altrettanti indagati per traffico di sostanza stupefacenti.Nel corso delle perquisizioni i militari hanno sequestrato circa mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana, nonché diverse migliaia di euro e tanto materiale per il confezionamento dello stupefacente. Uno di questi giovani è stato arrestato in flagranza di reato mentre un altro, a cui le operazioni si sono estese poiché sono emersi elementi di reità nei suoi confronti durante le ricerche, sono state sequestrate tre piante di canapa e mezzo etto di marijuana.Per tutti gli altri è scattata la denuncia a piede libero