Gattino nel tombino, si mobilitano i Vigili del Fuoco

Lo sentivano miagolare dopo il temporale e resisi conto che era finito dentro un tombino aperto e non riuscendo a recuperarlo hanno deciso di chiamare i Vigili del Fuoco. Accorsi sul posto, in località Cavazzona di Castelfranco, lo hanno recuperato. Il gatto era entrato e si era incastrato nel tubo di scolo laterale del tombino non riuscendo più ad uscire.

