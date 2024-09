Generazioni della bassa mobilitate contro la Zanzara Tigre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dallo scorso Maggio ad oggi il Centro ha gestito oltre trenta incontri per insegnare alla cittadinanza la responsabilità dell'abitare insieme e del condividere lo stesso territorio. Ognuno infatti può fare la differenza. Come? Prendendosi cura del proprio giardino e del proprio orto, eliminado i ristagni di acqua che la zanzare femmine usano per riprodursi e trattando mensilmente i tombini con prodotti larvicida a basso impatto ambientale.



Le iniziative sono partite a Maggio nelle scuole primarie dove 400 bimbi hanno assistito alla lettura animata “Martina zanzara biricchina”. La lettura è stata presentata dal CEAS “Tutti per la Terra” e da Maura Oddolini del gruppo “Volontari lettori Nati per leggere del sistema bibliotecario Area Nord”.

A Giugno, nei quattro comuni si sono tenuti incontri di formazione che hanno coinvolto cittadini che a loro volta si sono attivati per sensibilizzare altre persone, dando vita ad una comunità educante capace di contaminare sempre di più gli altri e di dare origine ad un passaparola corretto su come allontanre le zanzare dai nostri giardini. Si ringrazia per questa preziosa collaborazione Auser Cavezzo, i cittadini attivi volontari di San Prospero, la Proloco di Concordia sulla Secchia e il Centro Arcobaleno di San Possidonio con Andrea, Tommaso e Massimo.



In occasione di fiere e mercati sono stati organizzati punti informativi con distribuzione gratuita di larvicida e con la presenza di un entomologo il dott. Rodolfo Veronesi del Centro Agricoltura e Ambiente di Crevalcore, che ha potuto offrire tutte le sue conoscenze scientifiche su questo fastidioso insetto. Sono stati coinvolti anche alcuni centri estivi come quello di San Prospero e di Concordia sulla Secchia, che hanno poi realizzato momenti di gioco e di intrattenimento in occasione dei mercati settimanali.

Nei quattro comuni sono state individuate zone in cui si è provveduto a svolgere gratuitamente un porta a porta presso 400 abitazioni. Anche in questo caso si è offerto alla cittadinanza la possibilità di capire come gestire correttamente il proprio giardino. “Questi interventi porta a porta ci permettono di entrare a casa delle persone. Cosa notiamo durante i sopralluoghi? Diversi cittadini hanno molta cura e attenzione del proprio giardino, hanno eliminato sottovasi e trattano regolarmente i loro tombini con il larvicida – commenta Sonja Marchesi responsabile del progetto – ma ci sono ancora persone che faticano ad avere queste attenzioni. Purtroppo avere vicini di casa poco attenti, fa senz’altro la differenza. Ecco perché tutti dobbbiamo avere cura degli spazi esterni, ricordando che condividiamo lo stesso quartiere, la stessa via, e che la disattenzione ai nostri ristagni d’acqua può mettere in difficoltà gli altri.

E l’ultima iniziativa? Pur essendo quello delle zanzare un tema delicato che deve essere affrontato con molta serietà, si è ritenuto utile chiedere aiuto alla Zaira di Fossa di Concordia, gemella di Zoraide (n.d.r. Graziella Meschieri). Non la conoscete? Con la sua simpatia che contamina tutti, la Zaira ha registrato un discorso, in dialetto emiliano, in cui si raccomanda, specialmente con le persone anziane, di non tenere i sottovasi e i ristagni di acqua. Da vedere assolutamente!

Commenta Veronica Morselli Assessore con delega alle Politiche Ambientali per l’Area Nord: “Tante iniziative e di varia tipologia che hanno permesso di educare molti cittadini, di tutte le fascie di età, a contrastare correttamente le zanzare. Un progetto durato mesi, molto articolato e completo, portato avanti con entusiasmo e competenza dal nostro CEAS. Grazie a tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per il bene della comunità. Ognuno può fare un pezzo importante per tanti altri”.

Tutti gli interventi sono stati realizzati grazie al contributo economico della Regione Emilia Romagna in occasione del progetto INFEAS “Contrasto alla zanzara tigre Format 3 - Cittadinanza attiva contro le zanzare”