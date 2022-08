'Gestione acqua a Fiumalbo e Fanano: la Lega si batte per l'autonomia'

'La Lega della montagna è sempre stata al fianco di chi difendeva la gestione diretta e virtuosa della risorsa idrica da parte dei Comuni montani. Lo è oggi e lo è stata fin dal 2015 con interventi in Regione a firma del consigliere Bargi e a Roma attraverso l'impegno del senatore Arrigoni'.A parlare è il vicesegretario Lega Montagna Stefano Marchettidopo la decisione del Tar di respingere i ricorsi dei Comuni di Fiumalbo e Fanano che puntavano ad annullare la delibera con la quale Atersir rigettò la richiesta di riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico confermando l’affidamento ad Hera.'Davanti alla decisione del Tar di respingere i ricorsi dei Comuni di Fiumalbo e Fanano ci schieriamo dunque al fianco delle amministrazioni, al di là del loro colore politico, in questa battaglia per la gestione autonoma del servizio idrico. Con la norma approvata dal governo Draghi a dicembre 2021, alla luce di questa decisione del Tar, a fine settembre la gestione passerebbe in modo automatico ad Hera. Possiamo garantire che la Lega della Montagna supporterà ogni battaglia civile e legale per evitare questo epilogo. Coinvolgeremo tutti i cittadini e sostenendo qualsiasi azione legale possibile cercheremo di far valere le ragioni del territorio' - chiude Marchetti.