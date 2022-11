Mirandola: 120 persone e 73 veicoli controllati e nessuna irregolarità

Alto impatto, tutto in ordine. Si potrebbe sintetizzare così l'esito del servizio straordinario di controlli stradali serali messo in campo da Caraninieri del Comando Compagnia di Carpi, unitamente a personale della Polizia Locale di Mirandola. Un servizio straordinario denominato ad alto impatto, nelle zone residenziali ed industriali del territorio di Mirandola con lo scopo di prevenire e contrastare la commissione di reati contro il patrimonio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.